Wanted nadakpan

Gisikop sa kapulisan ang giilang Top 1 Most Wanted Person sa municipal level human malutsan og warrant sa kaso sa illegal drugs sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas Tolits, 42, residente sa Sityo Tinabangay, Alaska, Barangay Mambaling, nasikop niadtong alas 12:10 sa udto, Miyerkules, Hulyo 29, 2026.
Si Tolits nag-atubang og duha ka count sa paglapas sa Section 12, Article II sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga walay piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.