Ball gi-trade sa Hornets ngadto sa Timberwolves

Sama sa gilauman, gi-trade sa Charlotte Hornets ang usa sa ilang mga pambato nga si LaMelo Ball.
Kauban si Josh Green, gihatod sa Hornets si Ball ngadto sa Minnesota Timberwolves baylo ni Naz Reid ug ubay-ubay nga draft picks sa National Basketball Association (NBA).
Basi sa taho sa ESPN, makuha sab sa Hornets gikan sa Timberwolves ang 2033 unprotected first-round pick, tulo ka first-round pick swaps (2028, 2029, 2030) ug tulo sab ka second-round picks (2029, 2032, 2033).
Wala magmakuli ang Timberwolves sa paghangop ning kasabutan human nisulti ang ilang lider nga si Anthony Edwards nga mohangyo kini nga magpa-trade kon dili makaporma ang Timberwolves og puwersa nga pang-kampyon.
Si Ball nag-edad pa lang og 24 apan sulod na sa unom ka seasons kining nagduwa sa NBA human siya gikuha sa Hornets isip No. 3 overall pick niadtong 2020 draft.
Ang presensya ni Ball, kinsa maoy 2020-21 Rookie of the Year awardee, gilaumang makatabang og dako sa kampanya sa Timberwolves sugod sa sunod season. / Gikan sa wires