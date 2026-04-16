Superbalita Cebu

Ball gipamulta sa NBA og $60,000

Published on

Gipamulta og $35,000 sa National Basketball Association (NBA) si Charlotte Hornets guard LaMelo Ball gumikan sa pagbira niini sa tiil ni Miami Heat big man Bam Adebayo sa 2nd quarter atol sa overtime nga kadaugan sa Hornets sa Play-in Tournament.

Ang gihimo ni Ball maoy hinungdan nga nakasinati si Adebayo og back injury ug wala na nakabalik pagduwa.

Gipahamtangan sab og laing multa nga $25,000 si Ball gumikan sa pagbuhi niini og mangil-ad nga mga pulong atol sa interbyu pagkahuman sa duwa. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph