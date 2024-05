Ball mobalik na sunod season

Malaumon si Chicago Bulls guard Lonzo Ball nga sa dili madugay, hingpit na nga maalim ang angol sa iyang wa nga tuhod human siya nagpaubos sa cartilage transplant sa niaging tuig.

Si Ball, kinsa wala nakaduwa gikan pa niadtong Enero, 2022, nagtuo nga makaduwa na siya’g balik sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).

“To make a long story short, ultimately, it started with the meniscus tear,” matod ni Ball.

Sa wala pa siya naangol, si Ball nag-average og 13 puntos ug 5.1 assists ubos sa kampo sa Bulls. / AP