Ball naghandom 100% nga maalim

Malaumon si Charlotte Hornets star LaMelo Ball nga hingpit na’ng maalim ang iyang angol sa tiil (ankle) sa umaabot nga mga adlaw ug makabalik na siya sa pagduwa og basketball nga wala’y limitasyon.

Ang 2022 All-Star nalimitahan lang og 58 ka mga duwa sa miaging duha ka seasons sa National Basketball Association (NBA) tungod ning iyang angol.

Katapusang nakaduwa si Ball niadto pang Enero 26, 2024.

Matod sa 22 anyos nga pointguard nga andam niyang buhaton ang tanan aron hingpit na siyang maalim.

“I’m going to take it and get it as strong I can to get out there and play,” asoy ni Ball. / AP