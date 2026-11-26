Nakasinati og left ankle injury si Minnesota Timberwolves guard LaMelo Ball atol sa ilang kadaugan batok sa host Oklahoma City Thunder, 113-106, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 26, 2026 (PH time), sa National Baskeball Association (NBA).
Nahitabo kini sa nahabiling 2:29 minutos diin niadtong higayona, naglabaw lang og usa ka puntos ang Timberwolves.
Wala pa masayri kon unsa ka grabe ang pagkaangol ni Ball, kinsa nibiya sa duwa bawon ang 19 puntos, pito ka rebounds, ug walo ka assists. / Gikan sa wires