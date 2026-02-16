Baltazar gikuha sa PHL Gilas

Niapil si Converge FiberXers big man Justine Baltazar sa labing unang adlaw sa ensayo sa Gilas Pilipinas kagahapon, Lunes, Pebrero 16, 2026, alang sa kampanya niini sa Window 2 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Kini nga kalambuan adunay kalambigitan kabahin sa batan-ong higanteng si Kai Sotto ug sa laing big man nga si Quentin Millora-Brown kinsa gikompirmar ni national coach Tim Cone nga pulos dili makaduwa sa national team gumikan sa managlahing mga rason.
Gikuha sa Gilas si Baltazar aron makatapak sa dakong haw-ang sa puwersa sa Gilas sa ilawom.
Gawas ni Baltazar, niapil sab ang laing pambato sa FiberXers nga si Juan Gomez de Liano sa praktis sa Gilas sa Upper Deck gym sa Pasig City.
Nanunga sab ang karaan nang mga sakop sa Gilas nga sila si naturalized player Justin Brownlee, June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Cjay Perez, Chris Newsome, RJ Abarrientos, ug Troy Rosario.
Ang overseas-based players nga sila si Dwight Ramos, AJ Edu, Kevin Quiambao, ug Carl Tamayo wala pa nakatunga apan pulos na nakaeskedyul nga moabot sa umaabot nga pipila ka mga adlaw.
Ang pambato sa Far Eastern University (FEU) Tamaraws nga si Montell Shelton niapil sab sa praktis sa Gilas apan isip usa lang ka practice player.
Kon mangabot na ang overseas-based players, hayan mobalhin na ang praktis sa Gilas sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.
Sa umaabot nilang misyon, kontrahon sa Gilas ang powerhouse teams nga New Zealand Tal Blacks karong Pebrero 26 ug ang Australia Boomers karong Marso 1 sa Mall of Asia Arena.
Sa kasamtangan, ang Gilas ug Boomers nagbahin sa liderato sa Group A nga pulos adunay 2-0 nga rekord. / ESL