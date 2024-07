Baltazar mi-apply na sa PBA Draft

Pormal na nga nihatag sa iyang aplikasyon si Justine Baltazar alang sa Philippine Basketball Association (PBA) Draft ug gituohang mao kini ang mapiling No. 1 overall pick sa kalihukan nga ipahigayon karong Hulyo 14, 2024 sa Glorietta sa Makati City.

Ang 6-foot-9 nga lumad nga taga Mabalacat, Pampanga nisumiter sa iyang mga dokumento kagahapon, Miyerkules, Hulyo 3, 2024, usa ka adlaw sa dili pa ang deadline.

Gawas ni Baltazar, ang ubang dekalidad nga mga magduduwa nga naa na sa listahan mao sila si ex-Gilas player Ben Philips, UAAP champion players CJ Cansino, Evan Nelle, Francis Escandor, CJ Catapusan, ug Paul Garcia, lakip na si NCAA champion Peter Alfaro.

Nagpalista na sab sila si Fil-Am Caelan Tiongson, DJ Mitchell, Calvin Payawal, John Uduba, Jielo Razon ug Brandon Ramirez.

Ang tanang mga aplikante kinahanglan moagi sa Draft Combine karong Hulyo 10-11 sa Ynares Sports Arena sa Pasig City.

Ang Converge FiberXers maoy tag-iya sa katungod pagpili sa No. 1 overall pick, sunod ang Blackwater Bossing, Terrafirma Dyip, Phoenix Fuel Masters, NorthPort Batang Pier, NLEX Road Warriors, Rain or Shine Elasto Painters, Magnolia Hotshots, Barangay Ginebra Gin Kings, Meralco Bolts, ug San Miguel Beermen. / ESL