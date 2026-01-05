Baltazar posible silutan sa PBA

Gipatawag ni Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial sila si Converge FiberXers bigman Justin Baltazar ug assistant coach Humperdink Dimatulac gumikan sa giaksiyon niini nga daw nagluto atol sa quarter-final game batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Cup niadtong Disyembre 28, 2025.
Ang giaksiyon nila ni Baltazar ug Dimatulac nga naay video nga ningkatap sa social media, daw nagpadayag nga “luto nang daan” ang duwa, nga nagpasabot nga gidapigan sa mga referee ang Gin Kings.
Posibleng masilutan sila si Baltazar ug Dimatulac. / ESL