Bam Aquino di modagan pagkabise presidente

Gisalikway ni Senador Bam Aquino ang mga huhungihong nga modagan siya isip bise presidente sa 2028.
Nanawagan siya sa mga kaubang lider nga isalikway ang sayong pamulitika ug ipunting ang pagtagad sa mga nagunang problema sa nasod.
Giluwatan ni Aquino ang katin-awan niadtong Huwebes, Pebrero 19, 2026, human nikatap sa online ang mga hungihong nga posibleng maka-tandem niya si
Sara Duterte nga una nang nipahibalo sa iyang plano nga modagan isip presidente sa 2028.
Sa usa ka mubo nga pahayag nga iyang gi-post sa Facebook, gipanghimakak ni Aquino nga siya mahimong running mate ni Duterte ug giklaro ang usa ka report nga nagpasabot og posible nga Duterte–Aquino partnership.
Nisamot ang huhungihong human niingon si Aquino sa usa ka interbyu sa telebisyon nga ang bisan unsang kaso sa murder-as-a-crime-againsthumanity batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mas maayo unta kon dinhi sa Pilipinas husayon.
Apan sa ulahi, gipatin-aw ni Aquino nga iyang gitahod ang mga proseso sa International Criminal Court (ICC).
Gawas sa pagsalikway sa mga hungihong sa politika, gitataw ni Aquino nga ang mga opisyal sa gobiyerno kinahanglan magpokus sa mga dinaliang isyu sa nasod kaysa sa sayong hisgutan sa eleksyon.
“It is embarrassing to engage in politics while the people are going through so much,” matod ni Aquino.
“Our country is facing numerous challenges in education, in the economy, in the rising cost of goods, and in the fight against corruption. These are what we must prioritize, not political maneuvering.”
Si Aquino niingon nga nagpabilin siyang nakapokus sa pagpanday sa mga balaudnon nga direktang makatabang sa mga Pilipino, ilabina sa mga estudyante ug kabatan-onan.
Isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education, iyang giduso ang pipila ka prayoridad nga mga balaudnon nga naapil na sa Legislative-Executive Development Advisory Council agenda.
Lakip niini ang Classroom-Building Acceleration Program (CAP) Act nga nagtumong sa pagsulbad sa 166,000 ka classroom shortage sa nasod pinaagi sa pagtugot sa mga lokal nga gobiyerno ug kwalipikadong non-government organizations nga magtukod og mga classroom sa ilang lugar, ubos sa mga sumbanan sa Department of Education.
Bag-ohay lang giaprobahan sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang CAP Act ug ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability (Cadena) Act nga nailhan sab isip “Blockchain the Budget Bill.”
Matod ni Aquino, kini nga mga reporma nagpakita sa klase sa pagdumala nga gikinahanglan karon sa mga Pilipino, mga solusyon nga motubag sa tinuod nga problema imbes nga sayong kampanya sa politika. (ABC)