Bam Aquino mikuwestiyon sa pagpadaplin sa Cadena Act

Taliwala sa nahitabo’ng grabe nga pagbaha sa Metro Manila ug Central Luzon gumikan sa nasinatI nga habagat ug bagyo, gikuwestion ni Senador Senador Paolo Benigno “Bam” Aquino IV ang mga economic manager sa kagamhanan.
Lakip na si National Economic and Development Authority (Neda) Secretary Arsenio Balisacan sa dihang gitagak sa priority list ang usa sa labing importante nga balaodnon kontra korapsiyon ang Cadena Act.
“Parang nawala po ata yung cadena or blockchain the budget bill. What’s the reason why it’s not on this list? Are you not supporting this bill, Secretary?” pangutana ni Aquino ngadto ni Balisacan atol sa Development Budget Coordination Committee (DBCC).
Si Balisacan sa iyang bahin, nipasabot nga ang kadagkuan sa Legislative-Executive Development Advisory Council (Ledac) nakahukom nga pamub-an ang priority list aron nga mas matutokan ang nag-una nga mga balaodnon nga nakaung-ong.
Nasayran nga ang Cadena Act nahimutang sa #3 spot sa Ledac priority list niadtong 2025 apan nahimutang na karon sa #41 sa maong listahan.
Nagduda si Aquino nga adunay pipila ka mga opisyal nga dili interesado nga mapalabang ang maong balaodnon.
“Ang tanong bakit? Ba’t ayaw mong mapasa ang isang batas na makita nung tao kung saan napupunta yung pera nila. E di buking,” dugang pa niya. / FVQ