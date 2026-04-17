Bam Aquino nagtinguha nga paubsan ang VAT

Gisang-at ni Senador Bam Aquino ang usa ka balaudnon nga nagtinguha sa pagpaubos sa value-added tax (VAT) gikan sa 12 ngadto sa 10 porsiyento.
Kini aron mahatagan og alibyo ang mga middle-class family ug mga trabahante gikan sa nagpadayong epekto sa kagubot sa Middle East.
Ubos sa Senate Bill 2047, gisugyot ni Aquino ang pag-amendar sa mga probisyon sa National Internal Revenue Code of 1997 aron paubsan ang VAT sa mga palitonon, lakip na ang mga produktong petrolyo.
Tumong niini ang paghatag og dinaliang tabang ug kalig-on sa ekonomiya taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana ug implasyon.
Matod ni Aquino, ang pagpaubos sa VAT makatabang sa pagpagaan sa palas-anon sa mga konsumidor, ilabi na ang middle class nga wala makadawat og ayuda gikan sa gobiyerno.
Tungod kay nagpabiling dili matag-an ang presyo sa lana sa kalibotan, gihatagan niya og gibug-aton nga ang kalisod wala na lang maglimita sa mga kabos nga panimalay.
Namahayag sab ang Department of Energy nga ang epekto sa krisis sa Middle East sa presyo sa lana mahimong molungtad og unom ka bulan hangtod sa usa ka tuig.
“Habang tumatagal ang krisis na ito, hindi lang mahirap ang tinatamaan kundi ang ating middle class, kung saan kabilang ang ating mga kababayang naghahanapbuhay ngunit hindi nakakakuha ng direktang tulong mula sa ating pamahalaan,” asoy pa niya.
Bisan pa man nga makaapekto kini sa kita sa gobiyerno, gipasabot ni Aquino nga kinahanglang palig-unon ang pagdumala sa buhis ug sumpuon ang mga “leakages” aron maseguro nga mapundohan gihapon ang mga serbisyo publiko.
Si Aquino sab ang usa sa mga co-author ug co-sponsor sa Republic Act 12316, nga naghatag sa Presidente og emergency powers sa pagsuspende o pagpaubos sa excise tax sa mga produktong petrolyo. /TPM/SunStar Philippines