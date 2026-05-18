Bam: Bantayan ang nasinate'ng krisis, di magpalipat sa away sa politika

NIPALABANG si Senador Bam Aquino og Senate Resolution 397 nga nag-awhag sa pagpahigayon og imbestigasyon sa nahitabong pagpamusil sud sa pasilidad sa Senado niadtong Miyerkules, Mayo 13, 2026.
Gipanawagan sab siya sa publiko nga magbinantayon nga dili nabalhin ang atensiyon sa nahitabong kagubot sa politika, taliwala sa dakong krisis sa ekonomiya nga nasinate sa nasud.
Gikinahanglang magmatngon aron masiguro nga ang mga lider sa nasud nakatutok sa tinuod nga krisis nga nasinati sa umento sa presyo sa petrolyo ug mga nag-unang palitunon.
Nagpasidaan usab siya nga ang sobrang pagtutok sa politika mapasagdan na hinuon ang mga isyu sa ekonomiya, ilabi nga ang kabalaka sa pagsaka sa presyo sa bugas nga posible'ng moabot sa P64 matag kilo sa bulan sa Hulyo.
Gipasabot sa senador nga ang tumong iyang resolusyon sa mao ang pag review sa kakuwangan sa security protocols ug communication system human sa maong insedente, ingon man ang pagtino kon si kinsa ang angaya'ng manubag.
Sa laing bahin, human nnga napili si Alan Peter Cayetano isip bag-ong Senate President samtang mipabor ang mayorya sa House of Representatives sa impeachment batok kang Bise Presidente Sara Duterte.
Gipahinumduman ni Aquino ang iyang mga kaubanan nga dili angay maparalisa sa bag-ong alyansa sa politika ang ilang katungdanan kon maabot na sa Senado ang Articles of Impeachment. (PR)