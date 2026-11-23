Sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Bise Presidente Sara Duterte, namatikdan ni Senador-Judge Bam Aquino nga dili direkta'ng manubag ang mga testigo.
Atol sa ika-44 ug ika-45 nga adlaw sa impeachment trial, subli nga nipahinumdom si Aquino nga ang mga ipatawag nga saksi mao kadto'ng direkta nga makatubag sa mga pangutana bahin sa mga kuwestiyunable nga transaksiyon sa panalapi.
Niadtong Nobiyembre 19, 2026, nisamot ang tensiyon sa pagpamatuod sa kanhing imbestigador sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga si Atty. Rainer Dela Fuente, nga gipresentar sa kampo sa depensa.
Gihisgutan ni Dela Fuente ang kinatibuk-ang pamaagi sa pag-imbestigar sa money laundering aron kuwestiyunon ang pamaagi sa prosekusyon sa pag-analisa sa giingong P817.17 milyunes nga matod pa unexplained wealth batok sa prosekusyon.
Apan, sa pagpangutana ni Aquino, napadayag nga wala diay gisusi ug gitun-an ni Dela Fuente ang aktuwal nga mga rekord sa AMLC, mga bank statement, insurance placements, o corporate filings sa wa pa moatubang sa maong hearing.
Samtang sa ika-45 nga adlaw sa husay niadtong Biyernes, Nobiyembre 20, nangayo na sab og klaro nga tubag si Aquino sa dihang gipangutana si Trade Undersecretary Ceferino Rodolfo bahin sa panalapi sa Cale88 Foods Corporation, usa ka kompanya nga naghimo og banana chips nga naglambigit sa bana sa Bise Presidente nga si Atty. Manases Carpio.
Base sa mga rekord sa panalapi nga gihisgutan sa korte, mokabat lamang sa P208 milyunes ang gideklarang halin sa kompanya, apan kapin P700 milyunes ang nasulod sa mga account niini sa bangko.
Ang publiko wa magkinahanglan nga kutob lang sa pagpangagpas apan ang klaro, direkta nga tubag ug ang pagladlad sa mga ebidensiya, dugang ni Sen. Aquino. / PR