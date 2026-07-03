Bam: Juvenile Justice Act gikinahanglan nga i-review

GIPANINGKAMUTAN ni Senador Bam Aquino nga angaya'ng susihon pag-usab ang Juvenile Justice Act lakip na nga pahugtan ang online access sa kabataan.
Ang maong hisgutan napukaw human niadtong nahitabo nga Tacloban mass shooting sud sa usa ka tunghaan nga niresulta sa pagkamatay sa tulo ka mga tinun-an ug pagka-angol sa 20 ka estudyante. Ang duha ka suspek nga involved pulos menor de edad.
“On late July, diyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amyendahin or pagbutihin itong Juvenile Justice Law because more and more, lumalabas talaga na merong gaps,” pasabot ni Aquino.
"Merong gaps. Kailangan ng mga changes and ang magiging debatehan dito is whether the changes can improve the law," dugang pa niya.
Suportado sab si Aquino sa ipatuman nga limitasyon sa social media access ngadto sa kabataan nga nag-edad nga wa pay 15 anyos.
Sa katuyoan nga, aron di ma-impluwensiyahan nga magtukmod sa kabataan ngadto sa online radicalization.
“Yung sa mga chat groups at sa social media may radicalization na nangyayari. And ano to radicalization towards extremism radicalization in terms of doing violent things," matod pa ni Aquino.
“Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka most sa social media,” sigun pa niya.
Iyang gipahinumdoman ang mga ginikanan nga ang pagpanalipod sa kabataan dili angaya'ng isalig sa mga magbabalaod lamang.
Ang pagdisiplina magsugod sa tagsatagsa ka mga panimalay. (PR)