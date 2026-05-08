Bam: Kabos nga kabataan mahatagan og kahigayunan makatungha sa private school

Aprubado na sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa sa proposed Voucher Bill ni Senador Bam Aquino human nga nakakuha og botos 22-0.
Ang Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act nagtinguha nga malugakan ang naghinubra nga kadagha’ng estudyante sa publiko’ng eskwelahan, pinaagi sa nationwide voucher system.
Matod pa ni Sen. Aquino, sponsor sa balaod ug maoy chairman sa Senate Committee on Basic Education, nga hatagan og educational vouchers ang mga kwalipikadong estudyante gikan sa public schools aron makapa-enroll ngadto sa mga accredited nga pribadong tunghaan.
Pinaagi sa maong balaodnong kaminusan ang nagkahuot nga gidaghanon sa mga tinun-an sa public schools pinaagi sa paghatag og oportunidad sa mga estudyante nga makaskwela sa pribadong institusyon gamit ang voucher.
Lakip niini ang basic education gikan Kindergarten hangtod Grade 12. Kini base sa nasayran sa Second Congressional Commission on Education (Edcom II nga nagpakita sa kakulangon sa labing minos 165,000 ka classroom, hinungdan sa overcrowding, shifting classes, ug dili luwas nga kondisyon sa pagtuon.
Base sa maong balaod, prayoridad nga hatagan og voucher ang mga estudyante gikan sa ubos-kita nga pamilya ug mga benepisyaryo sa 4Ps, ingon man ang mga nagpuyo sa mga hilit ug kabos nga lugar o Gida.
Target sab sa programa ang mga sektor nga mas nanginahanglan, lakip ang mga katutubo, mga estudyanteng adunay suliran sa kondisyon sa panglawas ug mga kabataan nga anaa sa foster care, aron maseguro nga ang mga adunay limitadong pinansyal nga kahimtang makabaton dayon og higayon nga makatuon sa pribadong eskwelahan. / PR