Bam mihangyo nga Proj. Noah mapundohan

Nanawagan karon si Senator Bam Aquino sa gobyerno nga hatagan og pundo ang Project NOAH (Nationwide Operational Assessment of Hazards)ingon man hatagan og suporta ang mga world-class Filipino scientists nga mga eksperto gikan sa Pilipinas.
Si Senador Aquino kinsa Chairman sa Senate Committee on Science and Technology ug Vice Chair sa Senate Finance Committee nagkanayon nga panahon na nga ipadayon ang Project (NOAH) ug sa mga Filipino scientist.
Matod pa sa Senador nga angayan ihunong na sa gobyerno ang pag-usik-usik sa bilyon-bilyung buhis sa katawhan ngadto sa dili epektibong proyekto sa flood control.
Sumala pa ni Aquino, mas maayo kon adunay modernong teknolohiya, siyensya, hiniusa, nga pamaagi sa pagproteher sa kinabuhi, panginabuhian, kabtangan, ilabi sa pag-usab-usab karon sa klima og panahon o climate change ang nasod.
“Gamitin natin ang ating mga world-class na siyentistang Pilipino at iba pang eksperto sa pag-iwas sa pagbaha. Marami silang maiaambag sa pagresolba ng problemang ito,” dugang ni Aquino.
Alang kaniya likayan na ang mga walay klaro dili epektibong proyekto sa imprastraktura.
Mas makaayo nga hataga’g pagtagad ang mga programang nasuwayan na sama sa nasugdang Project NOAH.
“Gamitin natin yung Project Noah, kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone, at sana dun mapunta yung flood control budget” si Aquino nagkanayon. / GPL