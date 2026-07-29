Bam mipasabot ngano’ng wa motambong sa Sona

Si Senator Bam Aquino usa sa 13 ka mga senador nga wala motambong sa State of the Nation Address (Sona) ni Presidente Ferdinand”Bongbong” Marcos Jr. lakip na nilang Senador Vicente “Tito” Sotto ug Panfilo “Ping” Lacson sa Lunes, Hulyo 27, 2026.
Nipasabot si Aquino nga isip usa sa mga senator-judge sa nagpadayo’ng impeachment trial, buot niya nga magpabilin nga neutral o way gipaburan.
Iya sab nga gilikayan ang pakighinabi o pakig-istorya ngadto sa mga prosecutor ug complainant nga anaa sa Sona aron nga dili makompromiso ang iyang kredibilidad.
“Nasa isip ko kasi na-judge ako ngayon ng impeachment, at karamihan ng mga congressman are the complainants. Kapag pumunta ka sa Sona, syempre, that is the big show of the administration. Naisip ko na bilang isang judge, mas maganda na wala ako sa isang sitwasyon na pwede kang maimpluwensyahan,” matod pa ni Aquino.
Mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang ganyang events... You’re a judge and you should be objective. You should be unbiased,” dugang pa niya. / PR