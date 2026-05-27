Bam misalikway sa pagduda ni Imee mahitungod sa Cha-cha

Gibunggo ni Senador Benigno “Bam” Aquino IV ang mga sayop nga akusasyon mahitungod sa pag-ilis sa liderato sa mga isyu sa Charter change ug “No Election” scenario.
Sa iyang pag-atubang sa plenaryo niadtong Lunes, diretsong gihamakak ni Sen. Aquino ang mga alegasyon nga ang rason sa pag-ilis sa liderato sa Senado dunay kalambigitan sa usa ka “clandestine agenda” o tago nga plano para sa Cha-cha o pag-oktaba sa eleksyon sa 2028.
Ang maong pamahayag ni Sen. Aquino agi’g tubag sa usa ka video nga gipakita ni Sen. Imee Marcos sa iyang privilege speech, diin gipasangil nga ang bag-ong majority bloc gimugna aron isulong ang usa ka Constituent Assembly (Con-Ass). Matod ni Sen. Aquino, kining mga pasangil walay kamatuoran.
Matod niya nga walay bisan usa ka balaod o mosyon nga gipasaka sa kasamtangang Kongreso alang sa Charter change.
Giuyonan sab kini ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan kinsa nikompirmar nga walay gihisgutan o gihimong bisan unsang pagdungog ang Committee on Constitutional Amendments mahitungod sa charter change.
Nisaad si Sen. Aquino nga magpabiling lig-on ang iyang baroganan sa pagpanalipod sa 1987 Constitution. Hagit pa niya, kon duna man gani pormal nga iphanay sa sulod sa Senado, nagtuo siya nga duna’y klarong consensus batok sa Cha-cha.
“Marami po dito, ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito, hindi papayag na baguhin ‘yan sa terminong ito... Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi po natin, ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, ay baka 24 ang makuha natin na hindi papayag sa charter change.”
Dungang niini, nanawagan ang minority bloc nga papason na sa opisyal nga mga rekord sa Senado ang maong video. Gihatagan sab og gibug-aton ni Sen. Aquino ang kamahinungdanon sa pagpanukiduki taliwala sa pagkaylap sa mga fake news ilabi na sa social media. / PR