Bam supak nga tipakan ang pundo alang sa libre’ng tuition sa kolehiyo

Gipanalipdan ni Senador Bam Aquino ang kaayuhan alang sa mga tinun-an atol sa budget deliberations sa Senate Committee on Finance.
Gikuwestiyon ni Aquino ang tinguha nga kuhaan ang pundo sa higher education ug nisaad nga iyang suportahan alang sa kolehiyo nga tinun-an sa nasod.
Atubangan sa mga opisyal sa Commission on Higher Education (Ched) ug sa State Universities and Colleges (SUCs), gihatagan og gibug-aton ni Aquino ang Libreng Kolehiyo Law nga iyang gipangamahanan atol sa iyang unang termino.
“As we review the budget, we should all ask a very simple question Kapag nakapasok ang isang estudyante sa kolehiyo, may sapat na ba siyang suporta para makapagtapos?” sigon pa sa senador.
Gipasidan-an sa senador ang mga state planner nga katunga pa lamang sa pakigbisog ang libre nga tuition, tungod kay dili na sab kaya sa mga pamilya nga suportahan ang pagpadayon sa pag-eskwela sa ilang mga anak.
Nasuta atol sa pagdungog sa Senado ang dakong pagkunhod sa pundo alang sa edukasyon.
Ang pundo sa Ched gipaabot nga mapakunhod og 26.7 porsiyento o P12.916 bilyunes.
Samtang, ang pundo alang sa Universal Access to Quality Tertiary Education (UAQTE) kunhoran og P9.757 bilyunes gikan sa P37.547 bilyunes niining 2026 ug gipaabot nga mokunhod ngadto sa P27.790 bilyunes ubos sa gisugyot nga badyet alang sa 2027.
Ang pundo alang sa State Universities and Colleges (SUCs) gipakunhod og P2.979 bilyunes. Matod ni Aquino, dakong hulga kini sa mga importante’ng programa sa edukasyon ug sa suporta nga gihatag ngadto sa mga unibersidad.
“Alam po natin na napakalaking tulong ng libreng tuition. Kaya po natin ‘to pinaglaban nung una nating termino. Pero alam rin ho natin na hindi doon nagtatapos ang gastos ng isang pamilya. May pamasahe, pagkain, kagamitan, at iba pang mga pangangailangan sa pag-aaral,” dugang pa ni Aquino. / PR