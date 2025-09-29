Bana buot modunggab ni misis, napungot kay kanding ibaligya

BANA nga nigukod og kutsilyo sa iyang asawa kay gitinguha nga ibaligya ang iyang kanding ang gibalhog sa custodial facility sa Naga City Police Station ala 1:00 sa kaadlawon sa Lunes, Septiyembre 29, 2025, sa Purok 3 Panas, Barangay Balirong , Siyudad sa Naga.
Ang bana nga gireklamo sa iyang kaugalingong asawa mao si Gerardo Alferez Laput, 57, nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang padulong na nga matulog ang magtiayon, gipangutana sa bana ang iyang asawa nga si Analisa, 53, nganong ibaligya ang iyang kanding.
Nakadungog og estorya ang bana nga duna nay buyer ang binuhi niyang kanding nga maoy nakaingon sa iyang kasuko.
Nikuhag kutsilyo ang bana sa ilang kusina og buot unta nga dunggabon ang asawa nga nikaratil og dagan uban sa iyang anak nga babaye.
Samtang nigukod ang bana ug gisinggitan ang biktima nga kon maapsan patyon niya kini.
Nialarma hinuon dayon ang mga barangay tanod sa Balirong ug ilang nadakpan ang bana.
Kalapasan sa Republic Act 9262 (Violence Against Women and Children (VAW-C) ang atubangon nga kaso sa bana tungod kay desidido na ang asawa nga iya gyud kini nga ikiha. / AYB