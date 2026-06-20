Bana gihapsan og bato sa misis, ulo nagisi

Naligo sa kaugalingong dugo ang 41-anyos nga bana nga gibunalan og dakong bato sa iyang asawa didto sa ilang pinuy-anan sa Sityo Tal-ot, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 4:00 sa hapon sa Hunyo 19, 2026.
Selos maoy hinungdan sa panaglalis sa magtiayon samtang nag-inom.
Mga barangay tanod sa Inayawan pinangulohan sa hepe nga si Eddie Abapo nitubag sa alarma alas 4:30 didto sa naasoyng dapit.
Maoy ilang naabtan ang biktima nga si alyas Roy nga dunay mga samad sa ulo ug nagsige og awas ang dugo nga nikaligo sa iyang lawas.
Wa na maabti ang suspek nga si alyas Nor tungod kay daling nisibat nga gituohan nga nipauli sa iyang kaliwatan sa Barangay Bulacao.
Matod ni Abapo nga kanunay na nga maglalis ang magtiayon kon mangahubog apan kadtong higayona ang grabeng away kay nikuha naman gyud og bato ang suspek ug gibunal sa iyang bana.
Giingong nagsige na usab og reklamo ang asawa tungod kay pirme lang makulatahan sa bana kon mahubog.
Sa maong hitabo nakabawos ang misis sa kanunay pagdagmal sa iyang bana.
Gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center (CCMC) ug gitun-an pa sa bana kon mopasaka ba kini og kaso batok sa iyang asawa. /