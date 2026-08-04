Bana gihimo’ng punching bag ang asawa, gidakop

Nagping-it sa kasakit ang asawa sa iyang nahiaguman nga bun-og human nga gikulata sa iyang bana niadtong alas 7:00 sa gabii, Sabado Agusto 1, 2026, sa Barangay Tagjaguimit, Dakbayan sa Naga.
Si alyas Rosana, 43, nangayo og police assistance human siya dabu-dabohi og kulata sa iyang bana nga gitago sa pangala’ng Bossing, 46.
Si Police Corporal Amalia Sarucam sa Women’s and Children’s Protection Desk (WCPD) Naga Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga ang suspek hubog niadtong higayona.
Nibutyag ang biktima nga ang iyang bana sayong nipauli gikan sa piyesta sa silingang sityo, bisan og nagpadayon pa ang diskoral, hinungdan nga natingala siya sa kalit nga pagpauli niini.
Namasangil na hinuon ang suspek ngadto sa iyang misis nga adunay laing lalaki nga gikabuangan dungan sa pagpatid tumong sa kinatawo sa biktima.
Gisingitan og “bur*kat ka, naa kay laki!” ug wala pa matagbaw gipusposan ang biktima sa monobloc chair.
Sa pag-abot sa kapulisan, naposasan ang suspek apan gibuhian ra sab siya human nibalibad ang iyang asawa sa pagpasaka og kaso tungod sa paghangyo sa ilang unom ka mga anak nga pasayluon ang ilang amahan./ GPL