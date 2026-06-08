Bana gipapriso sa asawa nga iyang gitamparos, gipaak

Gipapriso sa asawa ang iyang kaugalingong bana human siya gitamparos, gipaak, ug gikambras niini sa Sityo Negative, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo, Hunyo 7, 2026.
Nailhan ang suspek nga si alyas Joel, usa ka e-bike driver, taga Barangay Ermita.
Sumala sa imbestigasyon, nagpatabang sa ilang barangay ang biktima nga si alyas Jona kinsa giubanan sa mga opisyal ngadto sa Mabolo Police Station aron ireklamo ang iyang bana tungod sa pagpanagmal.
Matod sa biktima nga gipasakitan siya sa iyang bana dihang iyaha kining gikomprantasi mahitungod sa utang niini sa laing tawo nga siya ang gipaningil.
Apan nasuko si Joel ug gisumbag siya sa ulo ug tuo nga bahin sa nawong.
Giingong nasakpan sab ni Jona si Joel nga mohatag unta og kuwarta sa laing babaye.
Bisan pa man og wala kini nadayon, gikasuko gihapon kini sa suspek ug gipaak ang iyang bukton, samtang gikawras ang iyang liog.
Atol sa pagpangutana sa suspek, nihimakak siya sa pasangil apan iyang giangkon nga iyang gitamparos iyang asawa tungod sa pagka- yawyawan niini.
Gani duha na siya ka semana nga nipuyo sa balay sa iyang igsuon kay gipalayas siya sa iyang asawa apan matod pa gisundan gihapon siya niini aron yawyawan.
Nangatarungan ang suspek nga mawala na siya sa iyang kaugalingon kon yawyawan hinungdan nga iyang nadapatan ang iyang asawa sa makadaghang higayon.
Nasayran nga niadtong tuig 2024 lang nakagawas sa prisohan si Joel sa kasong robbery with homicide human sa 14 ka tuig nga pagkabilanggo.
Sa pagkakaron, hugot ang desisyon sa biktima nga ipapriso ang iyang bana kinsa mag-atubang ug kasong paglapas sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children (VAWC) Act. / JDG