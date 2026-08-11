Bana ka-jerjeron sa asawa, gipabilanggo

Gipadakop sa asawa ang iyang bana human giingo’ng gipugos siya sa pakig-sex bisan pa sa iyang pagbalibad, ilabi na nga gipakauwawan siya atubangan sa ilang mga silingan sa Sityo Motra, Barangay Tisa, Dakbayana sa Sugbo.
Ang gidakop ug gikustodiya sa Labangon Police Station ang bana nga si alyas Ronnie, 54, construction worker, residente sa maong lugar samtang ang nireklamo mao si alyas Alma, 52.
Base sa imbestigasyon sa Labangon Police Station sigon sa pamahayag sa reklamante, nahitabo ang insidente niatong alas 9:00 sa gabii, Dominggo, Agusto 9, 2026, samtang natulog siya tapad sa iyang apo.
Naalimungawan si Alma sa dihang gipukaw siya sa iyang bana kay gusto’ng mo-turjack, bisan pa sa iyang pagbalibad tungod kay gikapoy ug duka na siya.
Apan gisigehan siya og hagad ni Ronnie ug gihus-hos na ang pajama sa asawa, hinungdan nga nibangon siya ug nigawas na lang sa ilang panimalay aron sa paglikay sa iyang naghigal nga bana.
Niadto si Alma sa iyang silingan nga adunay karenderya, apan gisundan diay siya ni Ronnie ug way undang sa pagpamugos niya.
Wala makontento ang bana ug iyang gihuboan sa pajama ang iyang asawa diha sa publiko, hinungdan sa grabe’ng kauwaw nga gibati ni Alma.
Nidangop sa barangay ang asawa ug gidala sa barangay hall ang mister aron unta sa paghilot sa maong kasungian tali sa magtiayon.
Hugot ang desisyon sa asawa nga iyang ikiha si Ronnie hinungdan nga niadtong Lunes, Agusto 10, gi-turn over sa Labangon Police Station aron pasakaan og kaso’ng kalapasan sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children (VAWC).
Apan si Ronnie sa iyang bahin nagkanayon nga katungod niya isip bana ang manghagad sa iyang asawa sa pakighilawas, buhat man kini sa magtiayon.
Hinuon, nangayo og pasaylo tungod sa iyang gibuhat nga pagpakauwaw sa asawa atubangan sa mga silingan. /