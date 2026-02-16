Bana, kabit miapas sa pagsaulog V-day, sikop

Naabtan sa asawa ang iyang bana ug kabit nga nagsawo sa kalipay ibabaw sa kama, nga daw niapas og celebrate sa Valentine’s Day niadtong kaadlawon sa Lunes, Pebrero 16, 2026, sa Purok Sitaw 3, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan, Sugbo.
Ang bana nga gitago sa alyas nga Allen, 40, residente sa naasoy nga lugar, production worker samtang ang giingo’ng kabit si alyas Ana, 38, dalaga, production worker sa usa ka planta.
Ang reklamante nga si alyas Sabrina, 39, taga Barangay Canduman, Siyudad sa Mandaue nga nagbitbit sa marriage certificate nila ni Allen sa dihang ni-report ngadto sa police station sa Liloan.
Nangayo og police assistance ang asawa sa dihang iyang nakita ang iyang bana uban sa kabit sa giabangan nga kuwarto.
Sa dihang girumbo sa kapulisan, naatlan nga giingo’ng nag-inukubay ang duha.
Base sa reklamo ni Sabrina nga natingala siya nga wa na mopauli ang iyang bana, adunay higala sa magtiayon ang nagpahibalo nga nag-ipon og puyo si Allen sa kauban ra sab sa trabaho nga si Ana.
Way pagduhaduha nga gipadakop ni Sabrina ang duha sa dihang naabtan sa giabangan nga kuwarto.
GIANGKON
Giangkon ni Allen ang iyang nahimong sayop sa ilang kaminyuon ug iyang gibutyag nga usa na ka tuig siya ug iyang misis nga buwag.
Pasangil niya nga si Sabrina maoy una nga nagbinuang sa ilang kaminyuon.
Gani nagduda siya nga ang ikaupat nilang anak dili siya maoy amahan, apan bisan pa man, nangayo siya og pasaylo.
Samtang si Ana nitug-an nga na-develop siya ngadto ni Allen ug makadaghan na kini niyang gibuwagan ug gilikayan apan niinsister gihapon kini.
Si Police Lt. Col. Dindo Juanito Alaras, hepe sa Liloan Police Station, nipahibalo nga ila nang giandam ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan. / GPL