Bana, kabit nasakpan sa misis sud sa motel

Nasakpan sa asawa ang iyang bana nga ni-check in sa usa ka motel sa V. Rama Avenue, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo kauban sa giingong uyab niadtong alas 4:45 sa kaadlawon, Huwebes, Hulyo 30, 2026.
Giila sa Guadalupe Police Station ang mga nadakpan sa mga alyas nga Mark, 32, minyo, residente sa Barangay Quiot; ug alyas Cristy, 29, dalaga, taga Barangay Calamba.
Sumala sa imbestigasyon, nidangop sa Guadalupe Police Station ang asawa nga giila sa alyas Mary, 31, aron mangayo og tabang human niya nasundan ang iyang bana nga nisulod sa maong motel kauban ang laing babaye alas 3:00 sa kaadlawon.
Taudtaod na nga gipanid-an sa asawa ang lihok sa iyang bana, susama sa usa ka intelligence officer tungod sa iyang pagduda nga nagduwa kini og kalayo.
Niresponde dayon ang mga polis ug gituktok ang kuwarto diin nag-check in ang duha.
Pag-abli sa pultahan, naatlan ang bana ug kabit nga gihulagway nga mao pay paghuman sa ilang panagtagay ibabaw sa kama.
Gidala sa Guadalupe Police Station ang bana ug uyab alang sa imbestigasyon ug gikonsiderar sa kapulisan ang pagpasaka og kasong Concubinage batok sa bana ug paglapas sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. / AYB