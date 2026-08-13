Bana misuway og pakamatay kay 'giluiban'

isuway og sunog ang usa ka bana sa Lower Tabucanal, Barangay Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo sa iyang kaugalingon niadtong gabii sa Miyerkules, Agusto 12, 2026.
Kini human siya nakadungog og estorya nga naay laing karelasyon ang iyang asawa.
Ang maong bana giila nga si alyas Senon, 46 anyos, usa ka e-bike driver.
Sa pagtuo sa suspek nga giilisan na siya og lain, naligo siya og thinner ug giduslitan ang iyang kaugalingon apan wala mosiga ang lighter hinungdan nga napakgang iyang plano nga putlon iyang kinabuhi.
“Frustrated na ko, maam. Ganahan na lang ko nga humanon akong kinabuhi, kini akong kasakit nga nabati kay mura na man pud ko nilag gisalikway sukad nagkasakit ko (diabetes),” matod sa suspek.
Sa dihang gikuhaan sa iyang habig ang iyang asawa nga si Jona, 46 anyos, atol sa imbestigasyon, nisaysay siya nga pag-abot niya gikan sa trabaho, gibira og kalit sa iyang bana iyang sanina ug gitiunan og kutsilyo dungan sa pag-ingon, “Laki diay nimo si Oplok. Dugay na ko galagot nimo, lami na kaayo kang patyon.”
Tungod niini, nisyagit og tabang ang biktima ug para makaikyas, iyang gihubo iyang sanina ug nidagan sa Barangay Hall ug nangayog tabang.
Sa habig ni Senon, gihimakak niini ang maong pasangil sanglit di niya kini matod pa mabuhat.
Niangkon ang suspek nga dihang nakadungog siya og mga estorya sa silingan nga dunay laing lalaki nga karelasyon iyang asawa, gikomprontasi niya kini ug gipangutana kon unsa ka tinuod ug didto na nagsugod ang ilang panaglalis.
“Wala siya nitug-an, maam. Wala man gyuy kawatan mutug-an. Pero namatikdan nako nga masuko siya og motan-aw ko sa iyang cellphone,” asoy ni Senon.
Matod pa sa report, nagdumili sab ang asawa sa pakighilawas kaniya sulod na sa mga duha ka bulan, gawas kon hatagan og kuwarta nga mokabat sa P800 hangtod P1,000.
Taliwa sa pagpangayo og pasaylo ni Senon, desidido ang asawa nga mopasaka og kaso batok kaniya.
Nagtingkagol na karon sa Inayawan Police Station ang maong suspek nga mag-atubang ug kasong Violence Against Women and Children. / JDG, ABC