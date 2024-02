Bana nga ‘hingulata’ gipapriso sa asawa

Wala na makaagwanta pa ang usa ka 29 anyos nga asawa nga teller sa usa ka kooperatiba, iyang gipadakop niadtong Huwebes, Pebrero 1, ug gipapriso ang iyang bana nga iyang gihulagway nga hingulata.

Ang suspek nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Dalaguete sa ilang balay sa Sityo Private, Brgy. Mantalongon, bukiran sa mao nga lungsod.

Mga ngan sa magtiayon gipugngan ning mantalaan aron kapanalipdan ang identity sa ginang nga biktima sa pangabuso.

Ang ginang nipasangil nga kanunay na siya kulatahon sa iyang bana kon mahubog. Nahadlok sab siya niini kay dunay armas nga kalibre .38 nga revolver.Ang kapulisan sa lungsod nipurma dayon og team nga gilangkuban sa Women and Children Protection Desk nga gipa ngulohan sa ilang hepe nga si Police Major Clemente Ceralde Jr.

Ilang gitungas ang bukid sa hapon sa Huwebes ug ilang naabtan ang 39 anyos nga suspek nga habalhabal driver sa ilang pag-abot sa dapit.

Nasakmit usab sa kapulisan ang armas nga dunay upat ka mga bala. Ang asawa nga may mga bun-og sa kalawasan niasoy nga napuno na siya sa kanunay nga pagpanapat sa iyang bana nga daw sama sa nagdagmal og mananap.

Mag-atubang ang suspek og mga kaso’ng paglapas sa Republic Act 9262 kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ug Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.