Bana nga mimartilyo sa asawa, nasikop

Gipriso sa Sawang Calero Police Station ang usa ka bana human kini nanggukod og sundang ug nisulay sa pagbunal og martilyo sa iyang asawa tungod sa grabeng selos niadtong Martes sa gabii, Disyembre 16, 2025.
Giila ang suspek nga si alyas Omong, samtang ang biktima mao ang iyang asawa nga si alyas Jean, pulos hingkod ang panuigon ug nagpuyo sa Block 3, Sto. Niño St., Brgy. Suba, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nagsugod ang tensyon alas 3:30 sa hapon sa maong adlaw dihang nagkalalis ang magtiayon tungod sa mga personal nga problema ug grabe nga selos sa suspek.
Tungod sa kapungot ni alyas Omong, gisuwayan niya og bunal og martilyo ang iyang asawa, apan suwerte nga nakalihay ug daling nakadagan pagawas sa ilang balay. Wala pa makontento ang suspek, nikuha kini og sundang ug gigukod ang biktima sa tinguha nga patyon kini.
Naluwas ang asawa human nakapangayo og panabang sa iyang mga silingan ug nakatago sa luwas nga dapit.
Pag-abot sa alas 6:20 sa gabii, daling niresponde ang kapulisan human madawat ang report ug malampusong nadakpan ang bana.
Narekober gikan sa suspek ang sundang ug martilyo nga gigamit sa krimen.
Ang suspek mag-atubang na karon og kasong Attempted Parricide ubos sa Republic Act 9262 (Anti-Violence Against Women and Their Children Act). / GPL