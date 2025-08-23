Bana nga ‘seloso’ ug gihimo’ng punching bag ang asawa, sikop

Kapuyo gipadakop tungod sa pagpangulata alas 3:00 sa hapon sa Huwebes, Agusto 21, 2025 sa Sityo Colveta 1, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Si alyas Carol, 40, nagpuyo sa nahisgutang lugar nangayog pakitabang sa mga barangay tanod sa Mambaling aron sikupon ang iyang kapuyo nga nangulata nga si Jun Perez Ventura, 45, driver ug siomai vendor.
Sa imbestigayon sa Mambaling Police Station nasayran nga pirmeng magselos ang suspek kay nagduda nga dunay laing lalaki ang iyang kaipon.
Niadtong higayuna nagkalalis ang duha nga niresulta sa pagpanukmag sa suspek ngadto sa biktima.
Matod ni Carol panahon nga maglalis sila sa iyang kapuyo pirme siya nga makulatahan.
Tungod kay wala na siya makaantos sa pagsige og pangulata nisumbong na lang siya tanod aron sikupon ang iyang kapuyo.
Kasong kalapasan sa RA 9262 o Violence Against Women and Children (VAW-C) ang atubangon sa suspek. / GPL