Bana ray suspek sa babaye nga gipatay sa simbahan

Padayon ang gihimong pagpangita sa kapulisan sa Lungsod sa Liloan sa responsable sa pagtuok ug pagpatay sa usa ka babaye sa sulod sa simbahan human ni mailhan base sa pamahayag sa kabanay sa biktima.
Unang nailhan ang biktima nga si Estela Leyte Ligaray, 44, minyo, lumad nga taga Negros Occidental apan human maminyo naa na kini sa Kanmangasang, Barangay Adela, Lungsod sa Poro, isla sa Camotes, Probinsya sa Sugbo.
Samtang ang suspek mao ra sab ang iyang bana nga si Ronnie Ligaray, 40, giingong adunay mental disorder.
Sa gihimong backtracking sa mga CCTV camera sa kapulisan sa Liloan sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras, nasubay nila ang giagian sa suspek.
Usa sa mga footage nga nahimutang sa Barangay Yati Liloan mga 3 ka kilometros ang gilay-on gikan sa crime scene nakuha ang hulagway sa suspek nga nagbaktas paingon sa lungsod.
Una na nga nipatim-aw sa police station ang igsuon sa biktima nga si Emelyn Baroc, 31, nga ang suspek (bana sa iyang maguwang) dunay problema sa pangisip.
Nadakpan na kini sa mga polis ug gibilanggo sa kalapasan sa Republic Act 9262 kon Violence Against Women and Their Children Act (VAWC) kay nangulata sa asawa apan nabuhian niadtong Septiyembre sa miaging tuig human gipyansahan sa iyang asawa ra sab sa korte sa San Carlos City Negros Occidental tungod kay naluoy.
Matod ni Alaras nga ang anak sa biktima ug sa suspek, nisaad nga motabang sa pagpangita sa ilang amahan aron madakpan ug mapanubag sa salaod nga iyang nahimo.
Nanawagan sab ang Liloan Police Station sa publiko sa nakakita sa suspek nga motawag dayon sa ilang buhatan alang sa pagdakop niini. / AYB