Bana wa hatagi’g kuwarta sa misis, namunal og tubo

Bana nga wala hatagig kuwarta aron ipalit og shabu ang nanghasi, nanglabay og bato ug wala pa matagbaw gikulata ang iyang asawa alas 10:00 sa buntag sa Biyernes, Oktubre 10, 2025 sa Sityo Cabugohan, Barangay Población Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nabalhug sa Inayawan Police Station giila nga si Arnold Navares, 48, nga residente ra usab sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nangayo’g kuwarta ang suspek sa iyang asawa nga si Mercedita, 50, aron ipalit niyag shabu apan wa kini hatagi.
Nag-wild ang suspek ug nikuhag mga butang ug gipanglabay hangtod nga namunit og bato, namato na sab.
Tungod sa kapungot suspek gikulata niya ang biktima ug wa pa matagbaw, gibunalan og tubo ang ulo sa asawa hinungdan nga nakuyapan.
Nireklamo ang biktima sa barangay hall sa Pardo ug pagka alas 2:00 sa hapon gisikop ang suspek ug gidala sa Inayawan Police Station.
Sa sulod sa custodial facility sa Inayawan nangayog pasaylo ang suspek ngadto sa iyang asawa ug nisaad nga dili na niya kini buhaton pag-usab.
Apan matod sa imbestigador nga di na makapasaylo ang asawa ug pakasaan gyud niya kini og kasong kalapasan sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. /AYB