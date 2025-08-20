Bana’ng hubog, nag-wild gipapriso sa asawa

LABIHANG kurata sa usa ka bana nga dihang nahuwasan sa kahubog, anaa na diay siya sud sa prisuhan.
Gipadakop sa iyang asawa si alyas Donato, 51 anyos, human nag-wild tungod sa kahubog sa Sityo Ylaya, Barangay Talamban, Cebu City niadtong Agusto 18, 2025.
Sumala sa imbestigasyon sa Talamban Police, nakadawat sila og report bahin sa usa ka trouble alarm sa maong dapit.
Naabtan si Donato nga nagsiyagit ug nanghagis sa mga gamit.
Gisinggitan ni Donato ang mga polis nga pasudlon kon tinuoray nga mga isog.
Gisuwayan sa kapulisan pagpakalma si Donato apan nisamot hinuon kini og pagmaoy ug pamalikas ug nisukol dihang gidakop.
Matod ni Donato, wa na siya mahinumdom sa iyang gibuhat tungod sa sobra nga kahubog.
Nagkalalis sila sa iyang asawa mao nga nag-inom siya aron makatulog, apan nakamata na lang siya sa prisuhan.
Gitanggong karon si Donato sa Talamban Police Station ug mag-atubang og mga kasong Alarms and Scandal, Unjust Vexation, ug Article 151 in relation sa five minutes response time. / JDG