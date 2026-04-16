Banay’ng Kwek misalikway nga makig-settle og P500K

Hugot nga gipanghimakak sa kabanay ni Braille Nichole Kwek, ang 18-anyos nga kolehiyala nga nakalas sa aksidente sa flyover sa Barangay Luz, ang mga hungihong nga dili na sila mopasaka og kaso bugti sa P500,000 nga settlement money.
Sa usa ka eksklusibong pakighinabi niadtong Abril 16, 2026, gipadayag ni Maria Teresita Kwek, lola sa biktima, ang iyang katingala ug kasagmuyo sa maong nanggawas nga taho.
“Wala gyud mi ni-confirm ana. Diin kaha sila ana nga estorya? Sa pagkakaron, nagpaabot pa mi sa desisyon sa amahan nga naa pa sa Dubai,” matod ni Lola Maria Teresita.
Giklaro sa pamilya nga wala pa silay final nga desisyon sanglit gipaabot nila ang pag-uli sa amahan ni Braille gikan sa Dubai sa Biyernes sa hapon, Abril 17.
Siya ang mohatag sa final nga hukom kon mopasaka ba sila og sumbong batok sa mga nalambigit sa trahedya.
Sa kasamtangan, ang patay’ng lawas ni Braille gihaya sa St. Peter Funeral Homes sa Imus, Cebu City.
Sa Sabado, Abril 18, dad-on ang iyang lawas ngadto sa Isla sa Camotes diin adto siya ilubong.
Nanawagan sab ang kabanay sa publiko nga dili daling motuo sa mga post sa social media nga nangayo og donasyon gamit ang ngalan sa biktima.
Matod nila, wa sila mohatag og pagtugot sa bisan kinsang indibidwal o grupo alang sa maong solicitation.
Alang sa mga gustong motabang o moduaw, gihangyo sa pamilya nga moadto na lang direkta sa dapit diin gihaya ang dalaga.
Niadtong Martes, Abril 14, nagbangga ang motorsiklo nga gisakyan ni Braille nga gimaneho sa iyang klasmet ug ang usa ka nga giingong ni-counterflow samtang nagtadlas sa flyover sa Barangay Luz.
Ang maong insidente niresulta sa kamatayon sa biktima. /