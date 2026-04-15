Banay’ng Kwek ‘nagduhaduha’ mokiha sa ambulance driver

Giandam na ang Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang mga gikinahanglan dokumento sa pagpasaka og kaso nga Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Serious Physical Injury, ug Damage to Property batok sa driver sa ambulansiya sa Barangay Apas, Cebu City.
Kini may kalabutan sa nahitabo nga aksidente sa dalan niadtong hapon sa Martes, Abril 14, 2026, sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz, diin nakalas ang kinabuhi sa usa ka estudyante sa University of San Carlos (USC).
Ang driver suspect giila nga si Kevin Ryan Gesta, 23, residente sa Barangay Busay, samtang ang mga biktima mao sila si Juan Antonio Seares Ladioray, 19, drayber sa motorsiklo ug ang angkas niini nga si Braille Nichole Kwek, 18, nga dead on the spot.
Base sa imbestigasyon nga gipangulohan ni Police Major Kenneth Paul Albotra, hepe sa TEU, naa sa saktong linya ang mga biktima sakay sa ilang motorsiklo.
Apan ang ambulansya nga gimaneho ni Gesta nga nagdali paingon sa tambalanan nga nagdala og pasyente, ang ni-counterflow sa flyover ug nasungag ang motor sa mga biktima. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang duha.
Si Kwek namatay human malatayi sa ambulansya ang iyang ulo, samtang si Ladioray anaa na sa luwas nga kahimtang sa usa ka pribadong ospital. Samtang ang apohan sa namatay gikataho nga wa pa una mopirma sa affidavit aron nga hingpit nga mapasaka ang mga kaso.
Gikataho nga adunay gihimong settlement tali sa kampo sa ambulance driver.
Gipasabot ni Major Albotra nga bisan pa kon gitugotan ang mga emergency vehicles sama sa ambulansiya, patrol car, ug bombero sa pag-counterflow kon naay dinaliang responde, dili kini rason aron kalimtan ang pag-amping.
“Pwede siya mo-counterflow pero iyaha nang risk kon makasala siya. Bisan pa kon emergency, kon makasaghid gani, iyaha gyud nang tulobagon. Dili pwedeng i-justify nga tungod lang kay emergency vehicle siya,” matod ni Albotra.
Gidasunan sab kini ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, hepe sa Highway Patrol Group (HPG) 7. Matod ni Tiu, gipaubos sa training ang mga drayber sa gobiyerno, apan kon makalas na gani ang kinabuhi, kinahanglan nilang atubangon ang balaod.
“Kinahanglan ang full caution tungod kay ang ubang motorista anaa sa ilang saktong right of way.
Makapaguol kay imbes motabang og emergency, nadugangan hinuon ang trahedya,” dugang niya.
Nanawagan ang mga awtoridad sa publiko nga kon makadungog og wangwang o siren, labing maayo nga mopadaplin ug mohatag og dalan aron daling makaagi ang mga emergency vehicles.
Gibutyag ni Albotra nga dili na bag-o ang mga aksidente nga naglambigit sa ambulansiya sa dakbayan.
Nakatala sab ang ilang buhatan og pagsaka sa mga vehicular accidents nga naglambigit og motorsiklo, ilabi na panahon sa kaadlawon ug kon Sabado ug Dominggo. /