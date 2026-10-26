Superbalita Cebu

Banchero taudtaod pa una makabalik

Banchero taudtaod pa una makabalik
Banchero
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Gianunsiyo sa Orlando Magic nga molanat pa og taastaas nga panahon una makabalik pagduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Paolo Banchero.

Kini human nakasinati og angol (low-grade right sprain ankle) si Banchero niadtong Sabado, Agusto 24, 2026, sa 1st half atol sa kapildihan sa Magic batok sa Minnesota Timberwolves, 93-115.

Sa kasagaran, ang nasinati nga angol ni Banchero nagkinahanglan og pipila ka mga semana, usahay moabot og pipila ka mga buwan una hingpit nga maalim. / Gikan sa wires

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