Bandila sa barangay hall sa Inayawan naka-half mast

Gimando ni Kapitan Atty. Kirk Bryan Jaca Repollo ang pag-half-mast sa Philippine Flag sa flag pole sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo aron ipakita ang pagduyog sa pagbangutan sa kamatayon sa Inayawnong sakop sa media nga nakatampo og dungog sa Inayawan.
Giila si Sam Costanilla, 68, usa ka Inayawnon nga nakahatag og dakong dungog sa Inayawan sa natad sa pagpanibya ug public service.
Si Costanilla napalgang patay niadtong Septiyembre 27, 2026, sulod sa iyang sakyanan nga nakaparada sa Annex Building sa Barangay Hall.
Ang half-mast o half-staff sa bandila kasagara’ng timailhan sa pagbangutan o pagpasidungog sa namatay, ilabina kon usa ka prominenteng lider, opisyal, o tawo nga adunay dakong kontribusyon sa nasod o komunidad.
Sa Pilipinas, ubos sa Republic Act No. 8491 (Flag and Heraldic Code), mahimong ibutang sa half-mast ang Philippine flag sa mosunod nga mga kahimtang:
* Sa pagkamatay sa Presidente o kanhi Presidente – sulod sa 10 ka adlaw.
* Sa pagkamatay sa Vice President, Chief Justice, Senate President, o Speaker of the House – sulod sa 7 ka adlaw.
* Sa pagkamatay sa ubang mga tawo nga gitakda sa balaod o opisyal nga awtoridad – depende sa ilang ranggo ug sa opisyal nga deklarasyon.
* Mahimo sab kini ipatuman sa mga local government unit isip timaan sa pagbangutan kon adunay namatay nga lokal nga opisyal. / VLM