Bangis nga mibawos si Suganob ni Nontshinga

Bangis nga gibawsan ni Reggie “The Filipino Phenom” Suganob ang bugtong nakabuling sa iyang rekord nga si South African Sivenathi “The Special One” Nontshinga sa ilang International Boxing Federation (IBF) light flyweight title eliminator, nga maoy main event sa PMI Bohol Boxing Promotions card “Kumong Bol-anon 26” niadtong Sabado sa gabii, Septiyembre 12, 2026, sa Bohol Wisdom School sa Tagbilaran City, Bohol.
Si Suganob, kinsa lumad nga taga Dauis, Bohol, nirehistro og makapakuyab nga 5th round knockout nga kadaugan ning maong makasaysayon ug labing dakong boxing event sa Bohol.
Sa dayong pagkahuman sa 3rd round, nabundakan og kabalaka ang naghuot nga mga tumatan-aw human na-knockdown si Suganob, nga daw naghimo og agianan nga mahitabo pagbalik ang kapildihan sa Boholano sa premiro nilang away ni Nontshinga, tulo ka mga tuig na ang nakalabay sa South Africa.
Sa premirong away, na-knockdown si Suganob sa ulahing bahin sa 1st round. Nakabangon ra man tuod dayon si Suganob gikan sa maong pagkatumba apan napilde lang gihapon kini pinaagi sa unanimous decision. Niadtong higayuna, si Nontshinga pa ang naggunit sa IBF light flyweight belt.
Ning higayuna, gipaneguro ni Suganob nga sa iyang pagbangon gikan sa pagkatumba, lahi na ang resulta.
Sa 4th round, niagresibo na’g sugod si Suganob ug tataw nga iya nang natay-og ang kalibutan ni Nontshinga human sa sunodsunod nga kumbinasyon nga iyang gibuhian.
Sa ika-2:54 minutos sa 5th round, gitumba ni Suganob si Nontshinga pinaagi sa kumbinasyon sa nga gituldokan og tulo ka sunodsunod nga sukmag sa iyang tuo nga kumo ug ning higayuna, nisinyas na ang bantugang international referee nga si Tony Weeks nga human na ang away.
Taudtaod pa una nakabangon og balik si Nontshinga, kinsa gigamitan og oxygen sa medical personnel.
Si Suganob nisaka sa 19-1, 8KOs nga rekord samtang si Nontshinga nisukarap sa 14-3, 11KOs nga baraha.
Sa kadaugan, si Suganob nahimong mandatory contender ni IBF champion Thai Thanongsak Simsri, kinsa modepensa sa iyang korona batok kang Filipino Mark “Rasta Mac” Vicelles, mga duha ka semana gikan karon.
Nagkanayon ang manager ni Suganob nga si PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot nga iyang paningkamutan nga mapahigayon gihapon sa Bohol ang umaabot nga world title fight ni Suganob batok sa modaog sa away nila ni Simsri ug Vicelles.
Sa undercard sa Kumong Bol-anon 26, pulos ningdaog ang mga Pinoy nga mga boksidor batok sa langyaw nilang kontra sa nagkadaiyang regional title fights.
Si Leonard Pores III nidaog pinaagi sa 5th round TKO batok kang Indonesian Andika Dgolden Boy aron angkunon ang IBF Pan Pacific flyweight title.
Si Reymart Tagacanao nidaog pinaagi sa split decision batok ni Chinese Chunlin Kuang aron angkunon ang IBF Asia jr. bantamweight belt.
Samtang si Datu Adam nidaog pinaagi sa 7th round knockout batok kang Indonesian Oky Akbar aron angkunon ang IBF Asia jr. featherweight title. / ESL