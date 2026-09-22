“Bangkay” nasikop sa Toledo buy-bust

Giila nga idlas sa mga kamot sa kapulisan ang nadakpan atol sa gihimong buy-bust niadtong buntag sa Martes, Septiyembre 22, 2026, sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Toledo.
Ang dinakpan giila sa alyas Bangkay, 44, residente sa maong barangay, gitanggong sa Toledo Police Station.
Narekober sa kapulisan ang upat ka sachets sa shabu nga mobalor sa P6,664.
Sa laing bahin, naposasan sab ang usa ka ulitawo sa buy-bust niadtong ala 1:57 sa kadlawon, Dominggo, Septiyembre 20, 2026, sa Brgy. Awihao, Dakbayan sa Toledo.
Si alyas Ado, 38, ang nasikop human nakuhaan og P9,044 nga balor sa shabu. / GPL