Bangkero, 1 ka kauban gi-buy-bust, sikop

Boatman ug ang kauban niini nga mamaligyaay og shabu ang nadakpan sa buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Tagbilaran City Police Station ug PNP Maritime Police alas 8:26 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 25, 2025 sa Purok 6, Barangay Bool, Dakbayan sa Tagbilaran, Probinsya sa Bohol.
Si PDEA 7 Regional Director Joel Plaza niila sa mga suspek nga sila si alyas Cyril, 23, boatman, nga maoy target sa buy-bust ug alyas Alexander, 19, pulos taga Barangay Bolod nga giilang drug cleared sa Lungsod sa Panglao.
Nasakmit sa mga operatiba ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay estimated average market value nga P374,000.
Lakip sa nasakmit sa mga operatiba ang buy -bust money, usa ka cellphone ug usa ka motorsiklo nga gigamit sa paghatod sa supply sa ilegal nga drugas.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso sa PDEA Office sa Bohol alang sa chemical analysis samtang ang mga suspek kasamtangan nga gikustodiya sa Tagbilaran City Police Station.
Giingong makabaligya ang mga suspek og 150 gramos nga shabu matag semana gikan sa ilang supplier. / AYB