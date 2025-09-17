Bangkero gihapsan, gidunggab sa silingan gamit ang botelya

BANGKERO naangol human gibunalan ug gidunggab sa botelya sa silingan ala 1:00 sa kaadlawon, Miyerkules Septiyembre 17, 2025 sa Sityo Kintolimbo, Barangay South Poblacion, Dakbayan sa Naga.
Si Marvin Kent Clouie Dela Peña, 23, ulitawo, nagpuyo sa nahisgutang lugar, nalandig sa tambalanan human nakaangko’g samad dinunggaban.
Nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan si Jumbo Aguilar, hingkod, adunay kapuyo, silingan sa biktima.
Si Police Master Sgt. Ariel Yap, imbestigador sa Naga City Police Station mibutyag sa Superbalita Cebu nga karaang bangi sa duha maoy motibo sa krimen.
Ang biktima nibutyag nga gikan siya nagpalit og makaon ug samtang naglakaw padong mopauli sa ilang panimalay, gikasugat niya ang suspek nga miresulta sa ilang panaglalis.
Gibunalan sa suspek sa iyang dalang botelya ang ulo sa biktima.
Wa matagbaw, gamit ang buak nga botelya gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon.
Human sa hitabo ang biktima gidala sa Vicente Mendiola Center for Health and Infirmary sa City of Naga samtang ang suspek nisibat sa maong lugar.
Kasong attempted homicide ang gi-andam sa kapulisan batok sa suspek. / GPL