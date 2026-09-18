Bangsamoro party mihangyo sa NBI nga imbestigahan ang kagubot sa eleksyon

Gihangyo sa United Bangsamoro Justice Party (UBJP) ang National Bureau of Investigation (NBI) nga imbestigahan ang bag-o lang nga mga insidente sa kagubot nga nahitabo atol sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm).
Sa usa ka suwat nga gitumong ngadto kang NBI Director Melvin Matibag, nagkanayon ang UBJP nga gikinahanglan nga imbestigahan ang mga insidente nga nahitabo pipila ka oras sa wala pa ang eleksyon ug samtang nagpadayon ang botohan niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026.
“While the first Bangsamoro Parliamentary Election was generally successful, we cannot overlook the lives that were lost and the people who
were wounded during the election period,” ang sulat nag-ingon.
“We are deeply saddened that some UBJP supporters were among the victims. We hope that these incidents will be properly investigated and that the victims and their will get the justice they deserve,” dugang niini.
Ang Philippine National Police (PNP) nakatala og 14 ka mga election-related violence.
Gibutyag sa Commission on Elections (Comelec) nga upat ka tawo ang namatay samtang 19 ang naangol sa nagkalainlaing mga insidente.
Tulo sa mga namatay ug 15 sa mga naangol ang napusilan nga naglambigit sa mga tigpaluyo sa managkaribal nga mga politiko sa Datu Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua 2, Cotabato City.
Usa sab ka tawo ang namatay samtang tulo pa, lakip na ang usa ka polis, ang naangol sa usa ka insidente sa kagubot sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City.
Sa Septiyembre 13 sa gabii, usa ka lalaki nga gituohang nagdala og improvised explosive device (IED) ang grabeng naangol human nibuto ang maong bomba sa palibot sa Amirul School sa Barangay Kapimpilan, Mother Kalanganan, Cotabato City. / TPM /SunStar Philippines