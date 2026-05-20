Bangus sa Pangan-an gisugdan na og harvest

Mihimo og pag-ani sa mga isdang bangus nga binuhi sa parat nga tubig ang kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026, didto sa Barangay Pangan-an.
Ang maong proyekto sa aquaculture gipahigayon pinaagi sa City Agriculture and Fisheries Office (CAFO) ug City Social Welfare and Development Office (CSWDO), inubanan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII.
Kini nga aquaculture project sa Barangay Pangan-an nagsugod niadtong Enero 24, 2026 giduma ni Danilo Inoc-Casiao, ang presidente sa Fisherfolk Association, uban sa laing 20 ka aktibong mga miyembrong mananagat.
Gipadayag ni Danilo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa maong inisyatiba nga nakatabang sa pagpagaan sa kalisod sa panalapi sa iyang pamilya ug sa pagtubag sa panginahanglanon sa pagpaeskwela ug sa inadlaw-adlaw nga galastohan sa iyang mga anak.
Ang maong proyekto nahimong posible tungod sa suporta sa kagamhanan sa Lapu-Lapu ubos sa pamunoan ni Mayor Cindi King-Chan, diin nanghatag sila og 6,000 ka similya sa bangus aron mapalambo ang produksiyon sa komunidad ug mapauswag ang malungtarong aquaculture ug seguridad sa pagkaon.
Nitambong usab sa maong kalihukan ang mga kawani gikan sa DSWD Field Office VII, uban sa mga team gikan sa CSWDO ug CAFO./ PR