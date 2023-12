Bantan-on namana ‘wa na makatunga’

Batan-ong lalaki nga namana sa kadagatan sa Brgy. Liloan, lungsod sa Santander, habagatang Sugbo wa na makatunga og balik sam­tang namana niadtong Disyembre 25 sa buntag.

Tungod niini, gilusad sa mga ahensya sa kagamhanan ang search and retrieval operations kang Louis Julian Jugo Dayot, 21, ulitawo, 3rd year college sa Negros Oriental State University (Norsu) sa dakbayan sa Dumaguete, taga Barangay Bato, lungsod sa Samboan.

Sumala sa Facebook post sa iyang iyaan, “excited ko kanunay og mouli (Louis) kay maka good vibes ni sya. Dali pakataw-on. Lami moluto, mo piano ug ma­kalibre mi og isda nga mahalon ug lamian kay he never went home nga ma zero ig pamana.”

Dugang sa post sa iyaan, si Louis nigikan sa pagpamana sa alas 6:30 niadtong Lunes sa bun­tag gamit ang iyang nadawat nga pinaskuhan nga bag-ong pana. Sa Samboan una siyang nasigpatan sa Liloan Dive Point.

Human nakakuha og dako nga isda, dason sa post, nisawom kini og balik tungod sa kalipay apan wala na kini motunga og balik hinungdan nga gipangita sa pamilya uban sa tabang sa awtoridad.

Nilusad sa operasyon mao ang mga sakop sa Philippine Coast Guard (PCG), Bantay Da­gat ug hiniusang rescue teams gikan sa mga lungsod sa Argao, Santander ug Samboan, lakip sa rescuers gikan sa lungsod sa Guihulngan, Negros Oriental.

Ang mga sakop sa Bantay Dagat sa managsilingan nga lungsod pulos na gipaalerto apan negatibo pa ang taho hangtod ning pagsuwat.

“Search and Retrieval Operation started at 6:08AM December 26, 2023 by our divers from the Maritime Coastguards but still the search got negative result. Continuing at the moment were private divers helping the search,” pamahayag sa LGU Samboan.

Nasayran sa Superbalita Cebu nga kagahapon, Disyembre 27, gihunong sa pagkaudto ang search tungod sa pagkusog sa hangin ug pagpanagko sa mga bawod samtang naila usab ang dapit nga kusog ang sulog sa ilawom sa dagat.

Samtang, ang pamilya sa biktima, pinaagi sa social media post, nipahibalo nga sila nag-ampo alang sa pagkaplag sa batan-on ug nagpasalamat ning sayo usab sa tanang ningtabang sa search and retrieval operations.