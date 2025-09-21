Bantawan Run nagmalampuson

Bisan sa hagit sa panahon sa sigeg uwan, dul-an 300 ka runners gihapon ang nisalmot sa Bantawan Run Version 2 nga gipasiugdahan sa mga opisyal sa Brgy. Poblacion Pardo sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025.
Kini nga fun run gipaluyohan sa Coco Running pinaagi ni race director Joel Juarez, kinsa usa ka Pardohanon.
Usa kini sa daghang mga kalihokan nga gipasiugdahan sa mga opisyal sa barangay agi og pahinungod sa kapistahan sa patron sa parokya, si Santo Tomas de Villanueva.
Naghari sa 10K men's division si John Mark Dizon pinaagi sa iyang oras nga 34 minutos ug tres segundos. Nagsunod sila si James Monding (35:55) sa ikaduhang pwesto ug Steven Cejas (36:15) sa ikatulong dapit.
Nilangkat sa unang pwesto sa 10-kilometer race sa women's division, ang pambato sa Team Blue Thunders Running Club nga si Michelle Zamora pinaagi sa 42 minutos ug dos segundos.
Nagsunod niya sa ikaduhang pwesto si Cherry Andrin sa 44 minutos ug 50 segundos, sa ikatulong dapit si Jeanly Mata nga nihuman sa lumba pinaagi sa 50 minutos ug 23 segundos.
Sa 5K women's division, ang top three mao sila si Lyza Hamora (24:30), Jane Pangalao (24:45) ug Faith Melody Rafols (30:32).
Podium finishers usab sa 5K men's division sila si Darwin Lucaylucay (18:32), Kyle Comendador (19:11) ug Arjie Baguio (19:18).
Tungod kay nagmalampuson ang maong fun run, naglaraw ang mga opisyal sa Brgy. Poblacion nga subling magpahigayon niini sa sunod tuig
Mapasalamaton si Poblacion Pardo Brgy. Kapitan Architect Danilo Lim sa hugot nga suporta sa mga tawo nga nisalmot sa maong fun run nga maoy ikaduhang Bantawan. / Tampo ni Sheila Gravinez