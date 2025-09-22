Superbalita Cebu
Bantay mosagubang og lisod nga tahas
Mosagubang og malisod nga tahas si Cebu-based Junibert Bantay sa iyang pagpakig-away sa sama niyang wala’y pilde nga si Lienard Sarcon karong Oktubre 26, 2025, sa usa ka boxing promotion sa San Andtes Sports Complex.
Ang away apil sa undercard bouts sa main event sa promosyon nga usa ka all-Pinoy world title fight tali nila ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro Taduran batok sa Sugboanong si Christian Balunan.
Si Bantay kinsa sakop sa Chao Sy boxing stable, adunay 9-0, 1KO nga rekord samtang si Sarcon kinsa lumad nga taga General Santos City apan kasamtangang nagpuyo sa General Santos City, adunay 13-0, 5KOs nga baraha. / ESL