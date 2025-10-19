Bantay Super Health ilusad sa DOH

Andam na ang Department of Health (DOH) nga ilusad ang mekanismo nga gitawag og “Bantay Super Health” karong Lunes, Oktubre 20, 2025, ug niingon kini nga ilang dawaton ang mga anonymous (walay ngalan) nga mga taho bahin sa health centers nga dili operational.
Sa usa ka interbyu sa radyo, si DOH Spokesperson Albert Domingo nisulti nga bisan ang mga anonymous nga taho gikan sa mga lungsuranon bahin sa “ghost” health centers dawaton.
“It will be helpful if those passing by don’t know that the super health center is already being photographed. That’s important because we can act on it officially once it’s sent to us anonymously,” batbat ni Domingo.
Ang Bantay Super Health usa ka mekanismo nga susama sa inisyatibo nga “Sumbong sa Pangulo”.
“We’re very specific... That’s why it’s called Bantay Super Health,” dugang ni Domingo.
Matod ni Domingo nga maghimo ang departamento og usa ka email address nga alang lang sa mga taho bahin sa health centers nga dili operational.
Dugang pa niya nga ang DOH mag-abli usab og usa ka social media channel nga motugot sa publiko sa pagtabang sa pagpangita sa mga non-operational health centers.
Sa report niini ngadto sa Independent Commission for Infrastructure (ICI), ang DOH nibutyag nga dunay 878 ka super health centers nga gipundohan sa Health Facility Enhancement Program (HFEP) sa ahensya sukad niadtong 2021.
Sa kinatibuk-an, 300 ang nakit-an nga dili operational (ghost centers), samtang 196 lang ang operational.
Adunay 17 ka centers nga partially operational samtang 365 ang anaa pa sa lainlaing stages sa konstruksiyon. / Anton Banal/SunStar Philippines