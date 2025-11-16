Bantayan council mibalibad sa veto ni Layese

Gibalibaran sa Sangguniang Bayan (SB) sa Bantayan ang veto ni Mayor Orlando Layese sa usa ka probisyon sa Appropriation Ordinance 3, Series of 2025, nga nag-alokar og pinansyal nga ayuda alang sa 25 ka mga barangay.
Pinaagi sa Resolution 744 series of 2025, gibalik sa konseho ang gi-veto nga butang human nakakuha og two-thirds vote atol sa ilang session niadtong Nobiyembre 12, 2025.
Sa usa ka interbyu pinaagi sa telepono uban ni Bantayan Vice Mayor Art Despi, siya niingon nga gusto ni Layese ang usa ka centralized nga supplemental budget alang sa 2025 apan ang konseho nagtuo nga ang ilang gihimo makapalig-on sa komunidad, hilabi na sa mga barangay.
Niadtong Hunyo 2025, giaprubahan sa konseho ang usa ka ordinansa nga maghatag og gahom sa mga barangay alang sa pagpalig-on sa ilang katakos sa pagpasiugda og mga programa ug serbisyo.
Ang maong ordinansa gitawag og “Beautification Bantayan Ordinance”, nga nagpasabot og Barangay Empowerment for Action and Unity Toward Inclusive, Functional, ug Unified Local Governance.
Nagmugna usab ang maong ordinansa og barangay program monitoring unit.
Giaprubahan usab sa konseho ang Resolution 248, diin gisagop ang Appropriation Ordinance 7 alang sa Calendar Year 2025 aron ipatuman ang Supplemental Budget No. 7 nga nagkantidad og P46.5 milyon alang sa mga programa ug proyekto sa munisipyo.
Matod ni Despi, dili kini ang unang higayon nga ilang gibalibaran ang usa ka memorandum gikan sa Opisina sa Mayor. Ang una mao ang pag-centralize sa Opisina sa Mayor sa Beautiful Bantayan Ordinance. / CDF