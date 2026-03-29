Bantayan officials gireklamo bahin sa ilegal nga sabong

Usa ka cockpit lessor ang nikiha sa mga lokal nga opisyal ug kapulisan sa Bantayan, Sugbo tungod sa pasangil nga wala sila’y gihimong aksyon ug gitugotan lang ang ilegal nga tari bisan pa man sa mga pormal nga report, pagkompirmar sa pulis, ug mga dokumento nga nagpakita nga walay permit ang maong dapit.
Sa usa ka complaint-affidavit nga gisang-at sa Office of the Ombudsman niadtong Marso 26, 2026, nipasangil si Sando Destura nga ang sabong padayong gihimo sa St. Peter Coliseum sa Barangay Combado, Ticad, Bantayan, matag Dominggo gikan sa Pebrero hangtod Marso 2026 nga walay paghunong.
Sa iyang reklamo, gitinguha ni Destura ang pagpasaka og kasong kriminal ug administratiba batok sa mga respondent, lakip na ang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Presidential Decree 449, ug uban pang mga balaod.
Nihangyo usab siya sa Ombudsman nga ipahamtang ang preventive suspension sa mga nalambigit nga opisyal sa gobiyerno, tungod sa giingong lig-on nga ebidensya ug ang posibilidad nga makaimpluwensya sila sa mga saksi.
Ginganlan niya sila si Bantayan Mayor Orlando Layese, kanhi police chief PLTCOL Julius Garcia, kasamtangang police chief PLTCOL Aldrin Villacampa, ug uban pang mga polis isip mga respondent, uban ang mga pribadong indibidwal ug si Francisco Escario nga operator sa cockpit, ang Sidlak sa Bantayan Holdings Inc.
Sumala sa reklamo, ang bise mayor nagpadala na og sunodsunod nga suwat sugod niadtong Pebrero 13, aron mangayo og katin-awan ug dinaliang aksyon batok sa giingong ilegal nga panabong. Usa ka follow-up nga suwat ang gipadala niadtong Pebrero 23 tungod sa kakuwang sa tubag.
Usa ka police blotter entry niadtong Pebrero 15 ang nagkompirmar nga ang mga sakop sa Bantayan Police Station niadto sa maong cockpit aron pagsusi sa mga report sa ilegal nga tari. Bisan pa niini, gipasangil ni Destura nga ang mga kalihukan nipadayon matag semana hangtod sa Marso.
Gikutlo usab sa reklamo ang usa ka sertipikasyon nga giisyu niadtong Marso 12 sa Business Permits and Licensing Office nga nag-ingon nga ang St. Peter Coliseum o ang operator niini wala ma-isyuhan og business permit alang sa tuig 2026.
Dugang pangangkon ni Destura nga ang cockpit wala’y prangkisa gikan sa Sangguniang Bayan, nga gikinahanglan ubos sa Presidential Decree 449 ug sa Local Government Code aron maka-operate sa legal nga paagi./CDF
Iyang gipasangil nga ang padayong operasyon, bisan pa sa opisyal nga kasayuran ug mga report, nagpakita sa tinuyo nga pagpasagad ug pagtugot sa mga awtoridad.
Giangkon usab sa reklamo nga ang maong panabong nakamugna og dako nga kita ug gihimo sa daghang barangay, diin adunay mga higayon nga giingong nalambigit pa ang mga menor de edad. /